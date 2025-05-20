Gazze’de topyekûn katliam

Terör devleti İsrail, önceki gün 19 aydır soykırım yaptığı Gazze Şeridi'ne yönelik "Ben Gideon'un Savaş Arabaları" adı verilen kalıcı işgal planı için kara harekâtı başlattı. Yoğun nüfuslu bölgelerde evlere, çadırlara ve hastanelere çok sayıda hava saldırıları düzenlediler. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in yoğun saldırılarında son 24 saatte 160 hava saldırısı düzenlendiği ve 136 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği belirtildi. Enkazlarda ise çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtiliyor. İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta geniş bir bölgenin tahliye edilmesini isteyerek, buraya "eşi görülmemiş biçimde saldıracağını" duyurdu. Buradaki Filistinliler, Mevasi'ye doğru kaçıyor. Bu arada, İngiltere, Fransa ve Kanada, İsrail'i Gazze'ye yönelik saldırılarını derhal durdurmaya çağırarak, "İsrail yeni askeri operasyonlarını durdurmaz ve insani yardıma koyduğu engelleri kaldırmazsa bunlara karşı daha somut adımlar atacağız" açıklamasını yaptı. Üç ülkenin açıklamasında, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını genişletme kararı da kınandı.

ÇOCUKLAR BİR DERİ BİR KEMİK

İsrail ordu radyosu, Gazze Şeridi'ne dün için 9 yardım TIR'ının girmesine izin verileceği bildirdi. Ancak Gazze'deki hükümet, günlük en az 500 yardım kamyonu ve 50 yakıt tankerine ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. AP'ye konuşan bir yardım görevlisi ise açlık nedeniyle çocukların bir deri bir kemik kaldığını belirtti.

DÜNYA BİZİ DURDURAMIYOR

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Temizliyoruz ve orada kalacağız" sözleriyle Gazze'deki kalıcı işgal niyetlerini açıkça ortaya koydu. Aşırı sağcı Smotrich, "Gazze'deki her şeyi yok ediyoruz, dünya bizi durduramıyor. Nüfus, Gazze'nin güneyine ve oradan üçüncü ülkelere ulaşacak" dedi.

GAZZE KASABI NETANYAHU: TAMAMINI İŞGAL EDECEĞİZ

Katil İsrail, baskılar sonrası, Gazze'ye sınırlı miktarda insani yardım girişine izin verileceğini açıkladı. Karar savaş kabinesinde siyasi krize yol açarken, 'Gazze Kasabı' Başbakan Binyamin Netanyahu, bu konuda baskı gördüklerini itiraf etti. İlk kez Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini belirten Netanyahu, "Gazze Şeridi'nin tamamını ele geçireceğiz. Yardım geçireceğiz, çünkü kırmızı çizgiye yaklaştık" diye konuştu.