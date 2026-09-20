Gazze’de umut zili

Soykırımcı İsrail ordusunun enkaz yığınına çevirdiği Gazze Şeridi'nde şartlar ne kadar zor olursa olsun Filistinliler umudunu asla kaybetmiyor. Saldırılar, ağır yıkım ve insani dramın gölgesinde yaklaşık 3 yıl eğitimden uzak kalan 541 bin öğrenci, büyük bölümü yıkılan veya kullanılamaz hale gelen okulların yerine hazırlanan eğitim alanlarında yeni eğitim öğretim yılına başladı. Sabahın erken saatlerinde binlerce öğrenci, yıkılmış binaların ve ağır hasar gören yolların arasından eğitim alanlarına ulaştı. Ancak, büyük bir bölümü, savaş öncesindeki yıllarda olduğu gibi yeni okul kıyafetleri giyemedi, çanta ve kırtasiye malzemeleri taşıyamadı. Okulların büyük bölümü yıkıldığı için dersliklere dönüştürülen çadırlarda eğitime başladılar.

GELECEK YENİDEN İNŞA EDİLECEK

Çok sayıda eğitim noktası ve özel okulda derslerin başlamasının üzerinden bir haftadan fazla süre geçmesinin ardından devlet okullarındaki eğitim de başladı. Gazze'deki Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı, öğretim yılının "istisnai koşullarda" başladığını belirterek, savaşın yol açtığı kayıplara rağmen eğitim sürecinin yeniden canlanmasının umut taşıdığını kaydetti. Açıklamada, "Eğitim hayatın, onurun ve geleceği yeniden inşa etmenin alanı olmaya devam ediyor" ifadesi kullanıldı.

Bakanlık, 16 Eylül'de yayımladığı raporda Gazze'deki öğrenciler ve öğretmenlerin karşı karşıya bulunduğu koşulları "istisnai ve emsalsiz" olarak nitelendirdi. Raporda, üç yıllık eğitim kaybının "bir neslin tamamının akademik seviyesinde gerilemeye" yol açtığı belirtildi. Öte yandan İsrail'in saldırılarında yaralanan ve engelli hale gelen çocukların eğitim hayatına dahil edilebilmesi için gerekli uygun altyapının bulunmadığına dikkat çekildi. Bakanlığın verilerine göre, saldırılarıda 20 binden fazla öğrenci ve 532'den fazla öğretmen hayatını kaybetti. 59 devlet okulu, 30 özel okul ve engellilere yönelik 11 eğitim binası yıkıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör