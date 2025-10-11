Gazze’de umutlu dönüş: Yerinden edilen binlerce Filistinli evlerine dönüyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden kısmi çekilmesi ve Mısır'da sağlanan ateşkes sonrası bölgede büyük bir geri dönüş hareketi başladı.

Gazze'nin orta kesimi ve güneyinde aylarca barınmak zorunda kalan binlerce Filistinli, eşyalarını toplayarak Gazze kenti ile kuzey vilayetlerindeki evlerine doğru yola çıktı.

ZORLU DÖNÜŞ YOLCULUĞU

Yakıt sıkıntısının sürdüğü Gazze'de, az sayıda araç çalışabiliyor. Bu nedenle birçok Filistinli yaya, bazıları ise hayvan arabaları, bisiklet veya motosikletlerle evlerine doğru ilerliyor.