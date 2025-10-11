Gazze’de umutlu dönüş: Yerinden edilen binlerce Filistinli evlerine dönüyor
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nden kısmi çekilmesi ve ateşkesin yürürlüğe girmesiyle, yüz binlerce Filistinli Gazze Şeridi’nin kuzeyine dönmeye başladı. Birçok kişi yıkılan evlerinin yerine çadır kuruyor.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden kısmi çekilmesi ve Mısır'da sağlanan ateşkes sonrası bölgede büyük bir geri dönüş hareketi başladı.
Gazze'nin orta kesimi ve güneyinde aylarca barınmak zorunda kalan binlerce Filistinli, eşyalarını toplayarak Gazze kenti ile kuzey vilayetlerindeki evlerine doğru yola çıktı.
ZORLU DÖNÜŞ YOLCULUĞU
Yakıt sıkıntısının sürdüğü Gazze'de, az sayıda araç çalışabiliyor. Bu nedenle birçok Filistinli yaya, bazıları ise hayvan arabaları, bisiklet veya motosikletlerle evlerine doğru ilerliyor.
YIKINTILARIN ARASINDA YENİDEN YAŞAM KURUYORLAR
Evlerine ulaşan yüzlerce Filistinli, İsrail saldırılarında tamamen yıkılan evlerinin enkazı üzerine çadır kurarak yeniden hayat kurmaya çalışıyor.
Mısır'da varılan anlaşma sonrası Gazze Şeridi'nde ateşkes dün yerel saatle 12.00'de devreye girmişti.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin "sarı hat" olarak tanımlanan noktalara doğru kısmi çekilmesinin tamamlandığı belirtilmişti.