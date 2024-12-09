Gazze’de un katliamı

Barbar İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde 'insanlık dışı' eylemlerini sürdürüyor. Defalarca kez yerinden ettiği masum sivilleri sığındıkları okul, hastane ve çadırlarda bombalayan işgal ordusu, bir yandan da bölgeye gıda girişini engelleyerek açlığı bir silah olarak kullanıyor. İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 50 kişi daha hayatını kaybetti. Katledilenler arasında yiyecek arayanlar da vardı. Al Jazeera'da yer alan habere göre İsrail ordusu, 65 gündür kuşatma altında tuttuğu 'mezarlığa dönüşen' Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği drone saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti. Kurbanların yiyecek aradığı belirtildi. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde un almak için sıraya giren 10 kişi İsrail saldırısında öldürüldü. İsrail, daha önce de su kuyruğundaki insanları hedef aldı. İsrail, bölgeye ilaç ve gıda yardımlarının girmesine izin vermediği için insanlar açlık ve salgın hastalıklarla boğuşuyor.