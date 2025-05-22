Gazze’de vahşet: Son 24 saatte 98 kişi katledildi
İşgalci İsrail, Gazze’deki soykırımını sürdürüyor. Son 24 saatte 98 Filistinli hayatını kaybetti.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerine şiddetli saldırılar düzenlediğini bildirdi.
Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Burş, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 98 Filistinlinin can verdiğini belirtti.
Hayatını kaybedenler arasında çocuklar ve kadınların olduğuna dikkati çeken Burş, saldırılarda çok sayıda Filistinlinin de yaralandığını ifade etti.
AA'ya konuşan görgü tanıkları da İsrail ordusunun son 24 saatte Filistinlilerin Gazze'nin çeşitli bölgelerindeki evlerine ve sığındıkları çadırlara şiddetli saldırılar düzenlediğini kaydetti.
Görgü tanıkları çok sayıda Filistinliyi enkaz altından kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.
İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGAL PLANI
İsrail ordusu, Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.
İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 509 Filistinli hayatını kaybetti, 9 bin 909 kişi yaralandı.
İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 655'e, yaralıların sayısı da 121 bin 950'ye yükseldi.