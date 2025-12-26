Gazze'de yakıt sıkıntısı sağlık hizmetlerini durdurdu

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan El-Avde Hastanesi'nde yakıt sıkıntısı nedeniyle elektriklerin kesildiği ve sağlık hizmetinin durma noktasına geldiği belirtildi.

Hastaneden edinilen bilgiye göre, İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'ye yönelik ablukayı sürdürmesi nedeniyle hastanedeki yedek jeneratörlerin çalışması için gerekli yakıt tükendi.

HİZMETLER DURDU

Elektriklerin kesilmesi nedeniyle hastanenin pek çok biriminde hizmet durdu.

AMELİYATLAR ASKIYA ALINDI

Hastaneyi işleten El-Avde Sağlık ve Toplum Derneği tüm branşlarda planlanmış ameliyatları askıya almak zorunda kaldı.

SADECE ACİL SERVİS ÇALIŞIYOR

Dernek, hayati önem taşıyan hizmetlerin asgari düzeyde sürdürülebilmesi için sadece acil servis ve kadın doğum bölümlerinde tıbbi hizmetleri sürdürme kararı aldı.

HASTALAR BEKLİYOR

Bu durumun özellikle acil cerrahi müdahale ve uzman tıbbi bakıma ihtiyaç duyan hastalar için ciddi sonuçlar doğurabileceği belirtildi.

Hastane, bugün yaptığı açıklamada mevcut yakıt stoklarının kritik seviyeye düştüğünü ve bu nedenle bölgede sağlık hizmeti vermeyi durdurmak zorunda kalabileceklerini bildirmişti.