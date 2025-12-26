Gazze'de yakıt sıkıntısı sağlık hizmetlerini durdurdu
Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan El-Avde Hastanesi'nde yakıt sıkıntısı nedeniyle elektriklerin kesildiği ve sağlık hizmetinin durma noktasına geldiği belirtildi.
Hastaneden edinilen bilgiye göre, İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'ye yönelik ablukayı sürdürmesi nedeniyle hastanedeki yedek jeneratörlerin çalışması için gerekli yakıt tükendi.
HİZMETLER DURDU
Elektriklerin kesilmesi nedeniyle hastanenin pek çok biriminde hizmet durdu.
AMELİYATLAR ASKIYA ALINDI
Hastaneyi işleten El-Avde Sağlık ve Toplum Derneği tüm branşlarda planlanmış ameliyatları askıya almak zorunda kaldı.