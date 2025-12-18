Gazze’de yıkılan sağlık merkezi yeniden hizmete açıldı

Gazze'de, yıkılan merkezlerden biri yeniden hizmete alındı. Han Yunus'ta bulunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, uzun süren çalışmaların ardından tekrar kapılarını açtı. Faaliyete geçen merkez, Ürdün Hastanesi ve kısıtlı hizmet veren Nasser Hastanesi'nden sonra bölgede aktif hizmet sunabilen üçüncü sağlık noktası oldu. Yeryüzü Doktorları'nın desteğiyle yeniden faaliyete geçen merkez, özellikle bombardımanlar sonucu kalıcı hasar alan siviller için fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri yeniden sabit bir yapıya kavuştu. Aynı zamanda birinci basamak sağlık hizmetleri de verilmeye başlandı.

17 KİŞİ SOĞUKTAN ÖLDÜ

KATİL İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarına devam ettiği ve insani yardımların girişine hâlâ izin vermediği Gazze Şeridi'nde Fisilitinlilerin yaşam mücadelesi sürüyor. Bölgede günlerdir etkili olan fırtına nedeniyle çadırlar sular altında. Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü, soğuktan 17 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu süre içinde ayrıca 17 bina tamamen çöktü. Gazzeli yetkililer "Yaklaşan her fırtına yeni bir trajediye dönüşme potansiyeline sahip" dedi.