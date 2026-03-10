Gazze’de yine çadır katliamı

Katil İsrail rejimi, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına devam ediyor. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırılarda 3'ü çocuk, 1'i gazeteci 6 Filistinli hayatını kaybetti, en az 10 kişi yaralandı. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren gazeteci sayısı 261'e yükseldi. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 133'e ulaştı.

SİVİLLERE SİLAH

Öte yandan İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Kudüs'te 300 binden fazla İsraillinin bireysel silah ruhsatına başvuru yapmasını kolaylaştıran kararı onayladı. Aşırı sağcı Ben-Gvir yaptığı yazılı açıklamada, kendisinin bakanlık görevini üstlendiği 2022'den bu yana 240 bin İsraillinin bireysel silah ruhsatı alabildiğini belirtti. Son olarak işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin saldırılarında 5 Filistinli sivil öldürülmüştü. İsrail yargısı, katil Yahudi yerleşimcilere herhangi bir suç yöneltmiyor.