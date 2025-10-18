‘Gazze’de yolun henüz başındayız’

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile Ankara'da görüştü. Gazze'deki ateşkes hakkında konuşan Fidan, "Gazze'de daha yolun başındayız" diyerek "Gazze'nin yeniden imarına yönelik çabalara aktif destek vermeyi sürdüreceğiz. Türkiye sağlanan mutabakatın uygulanmasına yönelik üzerine düşeni yaptığı gibi bundan sonrasında da fazlasıyla yapmaya hazır. Bakanlık olarak, bir büyükelçimizi insani yardımlar koordinatörü olarak görevlendirdik. İki devletli çözümün hayata geçirilmesi, bölgedeki kalıcı barış için esas bir adımdır. Bu konuda da mutabakatımız var" değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Alman Bakan Wadephul ise Gazze'deki ateşkes sürecinde üstlendiği önemli rolden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Fidan ayrıca Avrupa ile ilişkler hakkında da, "Vize serbestisi diyaloğunun yeniden canlandırılması için karşılıklı niyet beyanını tekrarladık. Bu alandaki ilerlemenin Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracağına inanıyoruz" dedi.