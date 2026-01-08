Gazze’deki çocuklar öğrenme yetisini kaybediyor

Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'nde iki yılı aşkın süredir uyguladığı soykırım devam derken Filistinlilerin yaşadığı drama her gün yenileri ekleniyor. Bombalar, yıkım ve stratejik abluka nedeniyle yaşanan açlık özellikle Filistinli çocukların hayatını kökten değiştirdi.

İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi tarafından yürütülen yeni bir araştırmaya göre, Gazze'deki çocuklar saldırılar nedeniyle fiziksel ve duygusal olarak tükendi. Rapor, binlerce çocuğun duygusal olarak travma geçirdiğini ve artık oyun oynamak veya öğrenmek gibi gündelik faaliyetleri yerine getiremediğini ortaya koydu.

'YAŞAYAN ÖLÜ' GİBİLER

Okulların yıkılması veya kapatılmasının yanı sıra şiddet, açlık ve psikolojik baskı, normal bir çocukluk algısını ortadan kaldırmış durumda. Araştırmada, bazı çocukların yorgunluktan bayıldığı, ailelerin ise enerji tasarrufu yapmaları için çocuklarına "oyun oynamamalarını" tembihlediği belirtiliyor. Birçok ailenin günde sadece bir kâse mercimekle hayatta kalmaya çalıştığı ifade ediliyor. Uzmanlar, çocukların kendilerini "yaşayan ölüler" gibi hissettiklerini ve her şeyden korkar hale geldiklerini belirtiyor.