Gazze’deki el-Kassam Tugayları: İsrail savaş uçaklarına roketle karşılık verildi

Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenleyen İsrail savaş uçaklarına karadan havaya roketle karşılık verildiğini duyurdu. El-Kassam'dan yapılan yazılı açıklamada, "Hava savunmamız, salı sabahı yerel saatle tam 01.35'te Gazze Şeridi semalarındaki Siyonist savaş uçaklarına karadan havaya roketlerle karşılık vermiştir" ifadeleri yer aldı.

ATÖLYE VURULMUŞTU

İsrail savaş uçaklarına karadan havaya roketle karşılık verildiğine ilişkin açıklamayı el-Kassam Tugayları 2012'den bu yana ilk kez yapıyor. İsrail ordusu da yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait savaş malzemesi üretimi yapılan bir atölyenin vurulduğunu bildirmişti.

"Savaş uçakları bu gece birkaç hücumla Gazze Şeridi'ndeki birkaç hedefe ve Hamas'a ait savaş malzemelerinin üretildiği bir atölyeye saldırı düzenledi" ifadesi kullanılan açıklamada, söz konusu hücumun Demir Kubbe sisteminin Gazze'den ateşlenen bir roketi imha ettiği saldırıya karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtilmişti. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, dün yaptığı açıklamada, İsrail ve Filistin coğrafyasında son dönemde artan gerilimden Hamas'ı sorumlu tutmuştu.