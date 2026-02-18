Gazze'deki Filistinliler, katliamın gölgesinde ilk iftarını açtı
Gazze Şeridi’ndeki Filistinliler, katil İsrail'in Ekim 2023'te başlayan ve 2 yıldan fazla süren saldırıları nedeniyle birçok sıkıntıyla karşı karşıya da olsa bomba sesleri olmadan ilk iftarı açmanın mutluluğunu yaşadı.
Siyonist İsrail'in 2 yıldan fazla süren saldırılarında 72 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, Gazze'deki evlerin yüzde 90'nından fazlası yıkıldı. İsrail saldırılarında yakınlarını ve evlerini kaybeden Gazze halkı derme çatma çadırlarda yaşamak zorunda kaldı.
ENKAZLARIN ARASINDA İFTAR
İsrail'in yardım tırlarının girişine getirdiği kısıtlamalar nedeniyle gıda sıkıntısıyla karşı karşıya kalan Gazze'deki 2 milyondan fazla Filistinli tüm bu sıkıntılara rağmen, ramazan ayının sevincini yaşamaya gayret ediyor. Ramazan ayına bugün başlayan Gazze'de ilk iftarlar açıldı. İsrail saldırılarında evlerinin yıkılması nedeniyle Gazze'deki Filistinlilerin büyük kısmı, kaldıkları çadırlarda iftar yaptı. Bazı Filistinliler ise eski ramazanları anımsamak için iftarlarını İsrail saldırılarında yıkılan evlerinin enkazında yaptı.
TÜM ZORLUKLARA RAĞMEN RAMAZAN HEYECANI YAŞANIYOR
İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle yeterli yardım tırının giremediği Gazze'de birçok ailenin iftar sofrası önceki yıllara oranla boş kaldı. Evlerini kaybetmeleri ve gıda sıkıntısı yaşasalar da Gazze'deki Filistinliler, İsrail bombalarının sesi olmadan iftarlarını açmanın mutluluğunu yaşadı. Önceki ramazanların aksine ilk iftarda Gazze'de, İsrail uçakları ve bombalarının gürültüsü yerine ezan sesleri yankılandı. Ramazanın manevi havasının sardığı Gazze'deki Filistinliler, tüm zorluluklara rağmen 11 ayın sultanını geniş çaplı İsrail saldırıları olmadan karşılamanın mutluluğunu yaşıyor.