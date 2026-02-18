Gazze’deki Filistinliler, katliamın gölgesinde ilk iftarını açtı

ENKAZLARIN ARASINDA İFTAR

İsrail'in yardım tırlarının girişine getirdiği kısıtlamalar nedeniyle gıda sıkıntısıyla karşı karşıya kalan Gazze'deki 2 milyondan fazla Filistinli tüm bu sıkıntılara rağmen, ramazan ayının sevincini yaşamaya gayret ediyor. Ramazan ayına bugün başlayan Gazze'de ilk iftarlar açıldı. İsrail saldırılarında evlerinin yıkılması nedeniyle Gazze'deki Filistinlilerin büyük kısmı, kaldıkları çadırlarda iftar yaptı. Bazı Filistinliler ise eski ramazanları anımsamak için iftarlarını İsrail saldırılarında yıkılan evlerinin enkazında yaptı.