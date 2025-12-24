Gazze’deki hastaneyi Türkiye ayağa kaldırdı

İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarına devam ettiği Gazze Şeridi'nde Türkiye'nin her alandaki desteği aralıksız sürüyor. HAK İnsani Yardım Derneği, geçtiğimiz aylarda Şifa Hastanesi'nin yeniden ayağa kaldırılması için kapsamlı bir tadilat çalışması başlatmıştı. Hasar gören servisler, odalar ve temel sağlık birimleri elden geçirilerek yeniden kullanıma hazır hale getirildi. Yapılan çalışmalar sayesinde Gazze için kritik olan hastane kısa sürede tekrar hizmete girdi.

"GURUR DUYULACAK BİR İŞ"

2001 yılından beri Şifa Hastanesi'nde Kadın Doğum Uzmanı olarak görev yapan ve hastane devre dışı kaldıktan sonra Türkiye'ye dönen Gazzeli Doktor Fadya Malhis, duygularını SABAH'a anlattı. Doktor Malhis, şu ifadeleri kullandı:

"Katliam sırasında burası epey zarar görmüştü. Elhamdülillah, onarımı çok uzun sürmedi. Yeniden hizmet vermeye başladı. Bu bizi çok sevindirdi, çünkü Şifa Hastanesi tüm Gazze için çok önemli bir sağlık merkezi. Gazze'nin en büyük hastanesi. Şahdamarı pozisyonunda. Bu gurur duyulacak bir iştir."