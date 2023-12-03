Gazze’deki hükümet: Gerçek bir insani felaketle karşı karşıyayız

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisinden İsrail'in devam eden saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İsrail ordusunun, yıkım gücü yüksek patlayıcılarla hiçbir uyarıda bulunmadan, tüm kentleri aynı anda şiddetli şekilde bombaladığı vurgulanan açıklamada, bununla mümkün olan en fazla can kaybının hedeflendiği kaydedildi.

İSRAİL, ŞUCAİYE MAHALLESİ'NDE KATLİAM GERÇEKLEŞTİRDİ

İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'nin tüm kentlerinde önceden herhangi bir uyarıda bulunmaksızın sivillerin yaşadığı evleri bombalayarak pek çok katliam gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bunlar işgal güçlerinin Filistin halkı aleyhinde soykırım savaşı kapsamında gerçekleştirildi. Bu katliamların en korkuncu 50 bina ve konutun bombalandığı, geride yüzlerce şehit ve yaralı bırakan Şucaiyye katliamıydı."

"GAZZE'DEKİ 2,4 MİLYON İNSANI KURTARIN"

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin her düzeyde gerçek bir insani felaketle karşı karşıya olduğu vurgulanırken uluslararası toplum ile tüm kurum ve kuruluşlara da "2,4 milyon insanın kurtarılması" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca ABD'den İsrail ordusunun çocuklara ve kadınlara karşı sürdürdüğü soykırım savaşını derhal durdurması istendi ve bu savaşın devam etmesinin, vahşi cinayetleri onaylamak ve yeşil ışık yakmak anlamına geldiği vurgulandı.

Filistin Sivil Savunma Birimi, dün yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda en az 300 kişinin enkaz altından ölü veya yaralı olarak çıkarıldığını bildirmişti.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 72, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 523'e yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 254 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı.

Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 89 Hizbullah mensubu öldü.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.