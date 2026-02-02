Gazze’deki ihlallere ortak tepki: Türkiye dahil 8 ülke kınadı

Türkiye başta olmak üzere 7 ülke İsrail'in binden fazla Filistinlinin ölümü ve yaralanmasına yol açan Gazze'de yinelenen ateşkes ihlallerini şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanlarının ortak açıklamasını yayımladı. Açıklamada, eylemlerin gerilimi tırmandırma ve sükunetin güçlendirilmesi ile istikrarın yeniden tesisine yönelik çabaları baltalama riskini ortaya çıkardığı belirtildi. Öte yandan, Gazze Şeridi'ni yönetmek üzere kurulan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıplarını "dehşet verici" olarak nitelendirerek, ateşkese uyulması çağrısı yaptı.