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Haberler Dünya Haberleri Gazze'deki katliam gecesinden yürek yakan görüntüler! Kadın ve çocuklar böyle feryat etti...
Giriş Tarihi: 28.10.2023 12:56 Son Güncelleme: 28.10.2023 14:07

Gazze'deki katliam gecesinden yürek yakan görüntüler! Kadın ve çocuklar böyle feryat etti...

Dünya ve insanlık en kara gecesini yaşadı... 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail, katliama doymadı. ABD'yi ve Avrupa'nın desteğiyle masum sivillere bomba üstüne bomba attı. Yetmediği, yaptığı saldırılarla Gazze'nin dünya ile bağlantısını kopardı. 27 Ekim'i 28 Ekim'e bağlayan gece en kanlı katliamı yaptı. 150'den fazla yerleşim bölgesini bombaladı. Hayatını kaybedenlerin sayısı bile hesaplanamadı... Gazze'nin o kara gecesinin görüntülerinde yalnızca kadın ve çocukların duyulmayan feryadı kaldı...

Gazze’deki katliam gecesinden yürek yakan görüntüler! Kadın ve çocuklar böyle feryat etti...

Eli kanlı İsrail devleti tüm dünyanın gözü önünde katliam başlattı. 7 Ekim'den bu yana Filistin halkına bombalar yağdırdı.

Evleri, okulları hatta hastaneleri bile hedef aldı. Tüm dünya yaşanan bu vahşete gözünü kulağını tıkadı. Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı ülkeleri arkasına alan İsrail, ne hukuk ne de vicdan tanıdı.

7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda, çoğu kundakta bebek, çocuk ve kadın olmak üzere masum sivilllere tonlarca bomba attı.

İŞTE GAZZE'NİN EN KARA GECESİNİN GÖRÜNTÜLERİ...

27 Ekim akşamından itibaren ise düzenlenen saldırılar nedeniyle Gazze'nin dünya ile bağlantısı kapandı. Cep telefonu ve internet servisleri sağlanamadı. Hem insanlık hem de Gazze 27 Ekim'i 28 Ekim'e bağlarken en kara gecesini yaşadı. Masum siviller bombalandı. Hayatını kaybedenlerin sayısı bile hesaplanamadı. İşte o kara gecenin görüntülerine A Haber ulaştı.

SON DAKİKA | Gazze'deki katliam gecesinden kan donduran görüntüler

Elektriğin olmadığı, bombaların aydınlattığı Gazze'de yalnızca kadınların ve çocukların feryadı vardı. Evleri bombalanan ve yıkılan Gazzeliler, feryat ederek yakınlarını bulmaya çalıştı. Yürek yakan bu feryatlar ne yazık ki duyulamadı...

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Gazze'deki katliam gecesinden yürek yakan görüntüler! Kadın ve çocuklar böyle feryat etti...
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