Gazze’deki katliam gecesinden yürek yakan görüntüler! Kadın ve çocuklar böyle feryat etti...

Eli kanlı İsrail devleti tüm dünyanın gözü önünde katliam başlattı. 7 Ekim'den bu yana Filistin halkına bombalar yağdırdı.
Evleri, okulları hatta hastaneleri bile hedef aldı. Tüm dünya yaşanan bu vahşete gözünü kulağını tıkadı. Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı ülkeleri arkasına alan İsrail, ne hukuk ne de vicdan tanıdı.
İŞTE GAZZE'NİN EN KARA GECESİNİN GÖRÜNTÜLERİ...
27 Ekim akşamından itibaren ise düzenlenen saldırılar nedeniyle Gazze'nin dünya ile bağlantısı kapandı. Cep telefonu ve internet servisleri sağlanamadı. Hem insanlık hem de Gazze 27 Ekim'i 28 Ekim'e bağlarken en kara gecesini yaşadı. Masum siviller bombalandı. Hayatını kaybedenlerin sayısı bile hesaplanamadı. İşte o kara gecenin görüntülerine A Haber ulaştı.
SON DAKİKA | Gazze'deki katliam gecesinden kan donduran görüntüler
Elektriğin olmadığı, bombaların aydınlattığı Gazze'de yalnızca kadınların ve çocukların feryadı vardı. Evleri bombalanan ve yıkılan Gazzeliler, feryat ederek yakınlarını bulmaya çalıştı. Yürek yakan bu feryatlar ne yazık ki duyulamadı...