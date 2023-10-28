Gazze’deki katliam gecesinden yürek yakan görüntüler! Kadın ve çocuklar böyle feryat etti...

İŞTE GAZZE'NİN EN KARA GECESİNİN GÖRÜNTÜLERİ...

27 Ekim akşamından itibaren ise düzenlenen saldırılar nedeniyle Gazze'nin dünya ile bağlantısı kapandı. Cep telefonu ve internet servisleri sağlanamadı. Hem insanlık hem de Gazze 27 Ekim'i 28 Ekim'e bağlarken en kara gecesini yaşadı. Masum siviller bombalandı. Hayatını kaybedenlerin sayısı bile hesaplanamadı. İşte o kara gecenin görüntülerine A Haber ulaştı.

SON DAKİKA | Gazze'deki katliam gecesinden kan donduran görüntüler