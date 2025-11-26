Gazze’deki Sağlık Bakanlığı: 15 Filistinli esirin daha naaşı teslim edildi
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yürürlükteki ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail’in 15 Filistinli esirin naaşını daha Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) aracılığıyla teslim ettiğini duyurdu.
Bakanlık, İsrail'in bugüne kadar toplam 345 Filistinli esirin cenazesini teslim ettiğini, bunlardan 99'unun kimliklerinin tespit edilerek ailelerine verildiğini açıkladı.
YETKİLİLER: "CENAZELERDE İŞKENCE İZLERİ VAR"
Gazze'deki yetkililer, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında teslim alınan cenazelerde işkence izlerinin tespit edildiğini açıklamıştı.