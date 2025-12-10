Gazze’deki Sağlık Bakanlığı: Gazze’de can kaybı 70 bin 369’a yükseldi

Resmî açıklamada, biri enkaz altından çıkarılan 3 Filistinlinin naaşı ile 5 yaralının hastanelere ulaştırıldığı belirtildi. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana devam eden saldırılarda ise 379 Filistinli hayatını kaybettiği, 992 kişinin yaralandığı ayrıca enkaz altından 627 kişinin cesedinin çıkarıldığı bildirildi.

2023'TEN BU YANA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İsrail'in Ekim 2023'te başlattığı saldırılar sonucunda toplam can kaybı 70 bin 369'a, yaralı sayısı ise 171 bin 69'a yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen zaman zaman çeşitli iddialarla Filistinlileri hedef alan saldırılarda bulunuyor.