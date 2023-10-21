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Giriş Tarihi: 21.10.2023 14:33

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Hastanelere acil yakıt ulaştırılmaması yaralılar için ciddi tehlike oluşturuyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ablukası ve bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan hastanelere acilen yakıt ulaştırılmaması durumunda bunun yaralılar ve hastalar için ciddi tehlikeler oluşturacağı uyarısında bulundu.

AA
Gazze’deki Sağlık Bakanlığı: Hastanelere acil yakıt ulaştırılmaması yaralılar için ciddi tehlike oluşturuyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları nedeniyle sağlık sisteminin çökme dercesine geldiğini belirtti.

Bugün Refah Sınır Kapısı'ndan giren insani ve tıbbi yardımlara işaret eden Kudra, "Yakıt neredeyse tükenmek üzere. Gazze Şeridi'ndeki hastanelere acilen yakıt ulaştırılmaması durumunda bunun yaralılar ve hastalar için ciddi tehlike oluşturacağı konusunda uyarıyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı, sınırlı insani yardımların bölgeye girişi için bugün geçici süreyle açılmıştı.

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Hastanelere acil yakıt ulaştırılmaması yaralılar için ciddi tehlike oluşturuyor
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