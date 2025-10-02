Gazze’deki Sağlık Bakanlığı: ‘Hastanelere erişim son derece tehlikeli hale geldi’

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentindeki sağlık çalışanlarının, hastanelerde tehlikelerle çevrili bir şekilde hizmet vermeye devam ettiği belirtildi.

Şifa Tıp Merkezi, Kudüs ve Huluv hastanelerine erişimin artık "son derece tehlikeli" olduğu uyarısı yapıldı.

ULUSLARARASI MÜDAHALE ÇAĞRISI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, uluslararası topluma hastanelerin ve sağlık personelinin korunması, güvenli erişim sağlanması için müdahale çağrısı yaptı.

Daha önce yapılan açıklamalarda, İsrail'in mart ayından bu yana sınır kapılarını neredeyse tamamen kapatarak bölgeye insani yardım ve tıbbi malzeme girişini engellediği hatırlatılmıştı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için 16 Eylül'de kara saldırılarına başladığını açıklayan İsrail ordusu, kente yoğun saldırılar düzenliyor.