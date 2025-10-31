Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail 30 Filistinlinin daha cenazesini ICRC’ye teslim etti
Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, Siyonist İsrail tarafından alıkonulan 30 Filistinlinin cenazesinin teslim alındığını belirterek, teslim alınan toplam cenaze sayısının 225’e yükseldiğini ifade etti.
İsrail'in alıkoyduğu 30 Filistinlinin cenazesi, esir takası anlaşması kapsamında Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne (ICRC) teslim edildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in alıkoyduğu 30 Filistinlinin cenazesinin Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) aracılığıyla teslim alındığı bildirildi. Açıklamada, "İşgalci İsrail tarafından ICRC aracılığıyla teslim edilen 30 Filistinlinin cenazesi teslim alındı. Teslim alınan şehit cenazelerinin toplam sayısı 225'e yükseldi." denildi.
Sağlık Bakanlığı, cenazelerin muayene, dokümantasyon ve ailelere teslim süreçlerinin onaylı tıbbi protokollere uygun şekilde yürütüldüğünü kaydetti.
CENAZELER HAN YUNUS'TAKİ HASTANEYE GETİRİLDİ
Gazze'nin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesinden yapılan açıklamada, teslim alınan 30 cenazenin hastaneye getirildiği bildirildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan açıklamalarda İsrail'den teslim alınan cenazelerde darp izleri, ellerin kelepçelenmesi, gözlerin bağlanması ve yüz hatlarının tanınmaz hale gelmesi gibi işkence izlerinin bulunduğunu ancak isimlerinin yer almadığı aktarılmıştı.
Filistinli aileler, İsrail'den isimsiz gelen naaşların, kaybolmadan önce üzerlerinde bulunan kimlik izlerine veya kıyafetlerine bakarak teşhis ediyor. Bu durum, İsrail ablukası ve Gazze'deki laboratuvarların tahrip edilmesi nedeniyle adli tıp ekipmanı eksikliğinden kaynaklanıyor.
Yeni gelen naaşlarla ilgili olarak hastane, cenazelerin isimlerini taşıyıp taşımadığını veya işkence izleri taşıyıp taşımadığını henüz açıklamadı.
İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 10 Ekim'de devreye girmişti.