Gazze’deki Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında 241 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, son 72 saat içinde Gazze'deki hastanelere 9'u enkaz altından çıkarılan 10 cansız bedenin ulaştığını açıkladı. Açıklamada ayrıca, ateşkesin başlamasından bu yana toplam 614 kişinin yaralandığı, 522 cenazenin enkaz altından çıkarıldığı kaydedildi.

TOPLAM CAN KAYBI 69 BİNİ AŞTI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023 itibarıyla düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 69 bin 169'a, yaralıların sayısının 170 bin 685'e yükseldiği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında ayrıca, Adli Tıp Kurumu'nun kayıp dosyaları ve ihbarları değerlendirerek tamamladığı ve onayladığı verilerin ardından toplam can kaybına 284 kişinin daha eklendiği bilgisine yer verildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.