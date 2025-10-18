Gazze’deki Sağlık Bakanlığı İsrail’in vahşetini gözler önüne serdi: Cenazeler çıplak ve elleri bağlı verildi!

Sağlık Bakanlığı Şehit Cenazeleri Dairesi Başkanı Ahmed Zuheyr, Gazze 'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi 'nin avlusunda düzenlediği basın toplantısında, "Bize ulaşan cenazelerden, özellikle ilk grupta yer alan 45 cenazeden bazıları çıplak ya da iç çamaşırıyla gönderildi. Bir kısmının el ve ayak bilekleri bağlıydı, bazılarında ise göğüs ve baş bölgelerinde ateşli silah yaraları vardı." dedi.

Ayrıca Nasır Hastanesi Adli Tıp Dairesi Müdürü de olan Zuheyr, İsrail tarafından teslim edilen bazı cenazelerde vücudun farklı bölgelerinde şarapnel yaraları bulunduğunu, ayrıca kafatasında ve diğer uzuvlarda kırıklar tespit edildiğini belirterek, gelen bazı cenazelerin çürümüş durumda olduğunu ifade etti. Zuheyr, çürümüş olanlar dışında gelen cenazelerin bütün olduğunu, ancak bazılarında ellerde başparmak ya da orta parmakların, ayrıca sağ veya sol ayak parmaklarından birinin eksik olduğunun fark edildiğini kaydederek, bunun, İsrail'in yaptığı DNA testleriyle bağlantılı olabileceği tahmininde bulundu.