Gazze’deki sel felaketi sonrası İHH acil yardım çalışması başlattı

Gazze'de etkili olan şiddetli yağışların ardından yaklaşık 70 bin çadır sular altında kaldı. Yatak, battaniye ve çeşitli temel ihtiyaç malzemelerinin kullanılmaz hale geldiği bölgede başta çocuklar olmak üzere binlerce Filistinli çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Gazze'de insani yardım faaliyetlerini kesintisiz sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı, sel felaketinin ardından yeni bir acil yardım çalışması başlattı.

Bu kapsamda 4 bin çadır örtüsünün ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için dağıtım çalışmaları yürütülürken ayrıca 2 bin battaniyenin dağıtımına da devam edildiği belirtildi. İHH İnsani Yardım Vakfı, Gazze'de her gün 7 bin kişiye sıcak yemek ulaştırmayı da sürdürürken vakıf, bölgedeki insani yardım faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör