Gazze’deki son İsrailli esirin cesedi bulundu: Refah Sınır Kapısı açılacak mı?

İsrail ile 10 Ekim 2025'te varılan ateşkes anlaşması doğrultusunda Hamas, Gazze'deki 20 sağ İsrailli esiri teslim ederken, 28 ölü esirden 27'sinin cenazelerini de vermişti.

İsrail ordusunun esirin cesedine ait kalıntıları ülkeye getirmek üzere yola çıktığı ve ailesine haber verildiği kaydedildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze kentinin doğusundaki bir mezarlıkta yapılan arama sonucu İsrailli esire ait cesede ulaşıldığı ve kimliğinin testler sonucu tespit edildiği bildirildi.

SON ESİRİN CESEDİ BULUNUNCA REFAH KAPISI'NIN AÇILACAĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın açılmasına ilişkin net bir tarih verilmezken Gazze'de kalan son İsrailli esir Ran Gvili'nin cesedinin bulunması için yürütülen "operasyonun" sona ermesinden sonra açılacağı iddia edilmişti.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin İsrail dışında dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nın İsrail ordusunun "tam gözetim mekanizmasına bağlı kalması" şartıyla sadece yaya geçişleri için açmaya izin verileceği belirtilmişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde kalan son esir Ran Gvili'nin cesedinin bulunması için "operasyon" yürüttüğünü hatırlatan açıklamada, "Bu operasyonun tamamlanmasının ardından ve ABD ile kararlaştırıldığı gibi İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı açacaktır." ifadelerine yer verilmişti.