Gazze’deki soykırımı aklamaya çalışırken rezil oldu

Slovenya Başbakanı Janez Jansa, dün parlamentoda Slovenya hükümetini Gazze konusunda İsrail'i fazla destekleyici olmakla suçlayan muhalefetin sorularına cevap verdi. Konuşmasında Gazze'de "uluslararası hukuka göre soykırım kararı verilmediğini" ve "soykırım" ifadesinin siyasi bir söylem olarak kullanıldığını söyleyen Başbakan Jansa, muhalefete neden sadece Gazze'deki ölümlerden bahsedildiğini ve Hristiyan ölümlerinin görmezden gelindiğini sordu. Gazze'de soykırım yaşanmadığını kanıtlamaya çalıştığı konuşması sırasında Jansa, Gazze'de çekilmiş bir fotoğrafı tutarak, "Burası Sudan, bir yığın ceset var. Gazze'de gördüklerinizden çok daha fazla. İşte öldürülen Hristiyanlar" dedi.

Diğer yandan Jansa'nın "öldürülen Hristiyanlar" ifadesiyle milletvekillerine gösterdiği fotoğrafın Gazze'de çalışmış olan İngiliz deniz piyadesi David McIntosh tarafından paylaşıldığı ortaya çıktı. 2025 yılı Ağustos ve Ekim ayları arasında Gazze'de insani yardım faaliyetlerinde yer alan McIntosh, fotoğrafın Gazze'deki yardım noktalarında çekildiğini ve korkuya teslim olmayı reddederek ailelerinin aç kalmasına izin vermeyen Filistinlileri gösterdiğini yazmıştı. McIntosh, İsrail ordusunu ise yardım noktalarının çevresinde sivillere ve kendilerine ateş etmekle suçlamıştı.