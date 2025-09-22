Gazze’deki soykırımı protesto için İtalya’da genel greve gidildi

Napoli'deki gösterilerde ise İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fotoğrafları ateşe verilirken, bir grup da protestolarını Napoli Merkez Garı'nın içinde yaptı.

Bologna'daki olaylarda aralarında reşit olmayan bir göstericinin de olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Bologna'da da çevre yoluna bağlanan A14 otoyolunu trafiğe kapatmak isteyen göstericilere polis biber gazı sıktı. Taşla karşılık veren bazı göstericilerin, güvenlik güçlerince gözaltına alındığı görüldü.

Cenova kentindeki protestolarda da limana giriş çıkış yapılan nokta göstericiler tarafından kapatıldı.

Pisa kentinde de göstericiler, Pisa-Livorno-Floransa otoyolunu trafiğe kapatarak protestolarını gerçekleştirdi.

Gazze için yapılan genel greve katılımın yoğun olduğu gözlenirken, özellikle grev nedeniyle demir yolu ve kent içi toplu taşıma hizmetleri durma noktasına geldi.

Bu arada Başbakan Giorgia Meloni, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Milano'daki gösteriden gelen görüntülerin şok edici olduğunu kaydederek, düşüncelerinin "protestocuların şiddetine katlanmak zorunda kalan" güvenlik güçleriyle olduğunu ve herkesten bunu kınamasını beklediğini ifade etti.

Muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) lideri Giuseppe Conte de gösterilerdeki şiddeti kınadığını ancak hükümetin, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma karşı yükselen bu çığlığa kulak vermesi gerektiğini belirtti.