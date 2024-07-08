Gazze’deki soykırımın gerçek boyutu 186 bin ölüm

19 Haziran itibarıyla hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 396 olduğu belirtilen makalede, bölgedeki yıkım nedeniyle Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın veri toplamasının zor olduğu vurgulandı. Bakanlığın, ölü sayısı ile kimliği belirlenen ölü sayılarını ayrı açıkladığına işaret edilen makalede, Gazze'de hayatını kaybedenlerin yaklaşık yüzde 30'unun kimliğinin belirlenemediğinin altı çizildi.Makalede, Orta Doğu'daki hava saldırılarını izleyen ve arşivleyen sivil toplum kuruluşu Airwars'ın, hava saldırılarının bazı kimliği belirlenebilir kurbanların isimlerinin bakanlık listelerinde yer almadığını ortaya çıkardığı da ifade edildi. Gazze'deki binaların yüzde 35'inin yıkıldığına yönelik verilere de değinilen açıklamada, hala enkaz altında olan cenaze sayısının 10 binden fazla olduğu vurgulandı. Sağlık kurumlarının yok olması, su, gıda ve barınak yetersizliği, güvenli yaşam alanlarının bulunmaması gibi nedenlerle dolaylı ölüm sayılarının yüksek olacağı kaydedilen makalede, dolaylı ölümlerin, doğrudan ölümlere göre 3 ila 15 kat daha yüksek olduğu aktarıldı. Makalede, "Bildirilen 37 bin 369 ölüme karşı dört dolaylı ölüm şeklinde ılımlı yaklaşımla tahminde bulunulduğunda Gazze'deki saldırılara 186 binden fazla ölüm atfetmek mantıksız olmaz. Gazze'nin 2022 nüfus tahmini olan 2 milyon 375 bin 259 ele alındığında tahmin edilen ölü sayısı, tüm nüfusun yüzde 7,9'una denk gelmektedir" ifadeleri kullanıldı.İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarını sürdürdüğü ve yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde 6 yaşındaki bir çocuğun daha açlıktan öldüğü bildirildi.İSRAİL ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan bazı mahallelerdeki Filistinlilerden bulundukları bölgeleri tahliye etmelerini istedi. Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze'de, zorunlu göç Filistinlilerin hayatının bir parçası halinde geldi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki Filistinlilerin yaklaşık 1,9 milyonu zorla yerinden edildi. İsrain'in dün başlattığı saldırıların 7 Ekim'den bu yana en şiddettli katliamlar olduğu kaydedildi.İSRAİL askerlerinin saldırı altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'ta Filistinli aileye ait evi eğlence için yaktığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüye göre, İsrail askerleri Refah'ta saldırılar nedeniyle bölgeden göç etmek zorunda kalan Filistinli aileye ait evi ateşe verdi.