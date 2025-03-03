Gazze’dekiler gelemiyor, siz gelin

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da kısıtlamalar altında yeni bir ramazan ayına girilirken yetkililerden tüm Müslümanlara ziyaret çağrı geldi. Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, "Filistin halkından ve dünya Müslümanlarından bu kutsal yere gelmelerini istiyoruz" dedi. "Kudüs halkı, Mescid-i Aksa'nın savunucusudur" diyen Kudüs ve Filistin Müftüsü ve Mescid-i Aksa Vaizi Şeyh Muhammed Hüseyin ise, "Mescid-i Aksa'yı savunmak ve imar etmek her Müslümanın görevidir" dedi. İsrail, geçen sene olduğu gibi Mescid-i Aksa'da ramazan boyunca "güvenlik" gerekçesiyle kısıtlamalar uygulayacağını açıklamış, kısıtlamaların içeriği hakkında bilgi paylaşmamıştı.