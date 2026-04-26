Gazze’den dünyaya acil müdahale çağrısı

İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde soykırıma devam ediyor. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 48 saatte 17 artarak 72 bin 568'e çıktı. İsrail'in önceki gün farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda polisler de hedef alındı. 6'sı polis 13 Filistinli yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, İsrail'i polis merkezlerini ve personelini hedef almaktan sorumlu tutarak bunun uluslararası hukukun açık ihlali olduğu belirtildi. Açıklamada ateşkes anlaşmasının arabulucu ve garantörlerine çağrıda bulunularak İsrail'in Gazze'de polis teşkilatını hedef almasının durdurulması için acil adımlar atılması talep edildi.



YIKIMIN GÖLGESİNDE SEÇİM

Filistin'de 2026 yılı yerel seçimleri dün yapıldı. Seçimler, sınırlı siyasi rekabet ve seçmenler arasında yaygın hayal kırıklığı gölgesinde gerçekleşti. Hamas listelerde yer almadı. Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, İsrail'in 2 yıldan fazla süren saldırılarının yol açtığı yıkımın gölgesinde, Deyr Belah kentinde sandık başına gitti.