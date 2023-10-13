Gazze’den dünyaya böyle seslendi: Çocuklarımız kadınlarımız ölüyor korkmuyoruz! Ümmet bizi yalnız bıraktığı için ağlıyoruz

Hamas'ın saldırısıyla başlayan İsrail Filistin çatışmasının 7. gününde İsrail, Gazze'de neredeyse hiçbir şey bırakmadı. Saldırılarda yüzlerce çocuk ve kadın hayatını kaybetti. Bombalar altında kalan şehirden dünyaya seslenen Filistinli bir vatandaş ise şu mesajları verdi.
ÜMMETİN BİZİ YALNIZ BIRAKTIĞI İÇİN AĞLIYORUZ
"Onlara söyleyin, çocuklarımız kadınlarımız ölüyor. Yemin ederim korkmuyoruz." diyen Filistinli, "Allah şahit olsun yemin ederim ümmetin bizi yalnız bıraktığı için ağlıyoruz. Sesimizi tüm dünyaya ulaştırın ifadelerini kullandı.
Gazze'den dünyaya mesaj: "Çocuklarımız kadınlarımız ölüyor" | Video
BUNLAR KORKU GÖZYAŞLARI DEĞİL
Filistinli vatandaş sözlerini şöyle sürdürdü, " Biz ölüyoruz. Bunlar korku gözyaşları değil. BU gözyaşları ümmet bizi yalnız bıraktığı için. Zayıf ve ölü bir ümmet. Hasbünallahü ve Ni'mel Vekil. Sizi affetmeyeceğiz. Ateş altından size bir mesajım var. Sesimizi tüm dünyaya ulaştırın."
FİLİSTİN SOKAKLARI ADETA MORGA DÖNDÜ
İsrail'in bombalarıyla yerle bir olan Gazze'nin enkazından her gün onlarca çocuğun cesedi çıkarılıyor. Şehirde elektrik ve su kesildi. 1537 kişi hayatını kaybetti. Morglarda yer kalmadı. Avrupa ve ABD katliama sessiz kaldı.
İşgalci İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hunharca katliamlarına altıncı gününde de devam etti. Saldırılarda 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere ölü sayısı 1537'ye, yaralı sayısı da 6 bin 612'ye ulaştı.
İsrail'in vahşi saldırılarında dün Han Yunus'ta El Beşiti ailesinin evi yerle bir edildi. Katliamda El Bişiti ailesinden annebaba ve 7 çocuk olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre bin ev yerle bir oldu.
12 bin 600'den fazla ev hasar gördü. BM, Gazze'de 338 binden fazla kişinin yerinden edildiğini açıkladı. BM raportörleri, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin sivillerin ayrım gözetmeksizin öldürülmesinin savaş suçu olduğunu belirtti.