Gazze’den dünyaya böyle seslendi: Çocuklarımız kadınlarımız ölüyor korkmuyoruz! Ümmet bizi yalnız bıraktığı için ağlıyoruz

BUNLAR KORKU GÖZYAŞLARI DEĞİL

Filistinli vatandaş sözlerini şöyle sürdürdü, " Biz ölüyoruz. Bunlar korku gözyaşları değil. BU gözyaşları ümmet bizi yalnız bıraktığı için. Zayıf ve ölü bir ümmet. Hasbünallahü ve Ni'mel Vekil. Sizi affetmeyeceğiz. Ateş altından size bir mesajım var. Sesimizi tüm dünyaya ulaştırın."