Gazze’den geriye enkaz kaldı! Terör devleti İsrail’in vahşeti uydudan görüldü

Katil İsrail ordusu, 2 yıldır soykırım uyguladığı Gazze’de ateşkes için anlaşmaya varırken, geride sadece enkaz ve yıkım bıraktı. Han Yunus’un yüzde 85’i yerle bir oldu. İsrail saldırılarının yarattığı tahribat, uydu fotoğraflarında bile görüldü.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes cuma günü yürürlüğe girdi. İsrail ordusu anlaşma kapsamında belirlenen noktalara çekilirken, uydu görüntüleri İsrail ordusunun arkasında bıraktığı geniş çaplı yıkımı ortaya koydu. Güneydeki Han Yunus ve kuzeydeki Gazze'nin moloz yığınına döndüğü görüldü.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un yüzde 85'i İsrail saldırıları sonucu yıkıldı. Belediyeden yapılan açıklamada, sokaklardan yaklaşık 400 bin ton molozun kaldırılması gerektiği belirtildi. 300 kilometrelik su şebekesinin tahrip edildiği, kanalizasyon şebekesinin ise yüzde 75'inin tahrip olduğu aktarıldı.

70 BİNE YAKIN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in ilan edilen ateşkes sağlanıncaya kadar sürdürdüğü saldırılarında, yaşanan can kayıpları, yaralanmalar ve enkazdan çıkarılanlara ilişkin son verileri paylaştı.

Açıklamada, "3-10 Ekim tarihleri arasında kayıp şahıslar dosyasını takip eden adli komisyon tarafından 320 kişinin daha hayatını kaybettiği tespit edilerek istatistiklere eklendiği" belirtildi.

Ayrıca Gazze'deki hastanelere son 24 saatte 116'sı yıkılan evlerin enkazından çıkarılan 151 kişinin naaşı ve 72 yaralının ulaştığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 157'si çocuk olmak üzere 463'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler'in (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) Gazze kentinde kıtlık ilan ettiği 22 Ağustos'tan bu yana 42'si çocuk 185 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle öldüğü ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 67 bin 682'ye, yaralıların sayısının 170 bin 33'e yükseldiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

ATEŞKES 10 EKİM'DE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Mısır'da varılan anlaşma sonrası Gazze Şeridi'nde ateşkes 10 Ekim'de yerel saatle 12.00'de devreye girmişti.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin "sarı hat" olarak tanımlanan noktalara doğru kısmi çekilmesinin tamamlandığı belirtilmişti.