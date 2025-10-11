Gazze'den geriye enkaz kaldı! Terör devleti İsrail'in vahşeti uydudan görüldü
Katil İsrail ordusu, 2 yıldır soykırım uyguladığı Gazze’de ateşkes için anlaşmaya varırken, geride sadece enkaz ve yıkım bıraktı. Han Yunus’un yüzde 85’i yerle bir oldu. İsrail saldırılarının yarattığı tahribat, uydu fotoğraflarında bile görüldü.
İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes cuma günü yürürlüğe girdi. İsrail ordusu anlaşma kapsamında belirlenen noktalara çekilirken, uydu görüntüleri İsrail ordusunun arkasında bıraktığı geniş çaplı yıkımı ortaya koydu. Güneydeki Han Yunus ve kuzeydeki Gazze'nin moloz yığınına döndüğü görüldü.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un yüzde 85'i İsrail saldırıları sonucu yıkıldı. Belediyeden yapılan açıklamada, sokaklardan yaklaşık 400 bin ton molozun kaldırılması gerektiği belirtildi. 300 kilometrelik su şebekesinin tahrip edildiği, kanalizasyon şebekesinin ise yüzde 75'inin tahrip olduğu aktarıldı.
70 BİNE YAKIN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in ilan edilen ateşkes sağlanıncaya kadar sürdürdüğü saldırılarında, yaşanan can kayıpları, yaralanmalar ve enkazdan çıkarılanlara ilişkin son verileri paylaştı.
Açıklamada, "3-10 Ekim tarihleri arasında kayıp şahıslar dosyasını takip eden adli komisyon tarafından 320 kişinin daha hayatını kaybettiği tespit edilerek istatistiklere eklendiği" belirtildi.