Gazze’den Sudan’a yaraları Türkiye sardı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bu yıl da farklı coğrafyalara yardım eli uzatarak yaraları sardı. Türkiye, 1 Ocak-30 Kasım 2024 tarihleri arasında AFAD aracılığıyla afet diplomasisi kapsamında, Filistin, Afganistan, Bangladeş, Lübnan, Somali, Pakistan, Sudan, Bosna Hersek, Zambiya, Burundi, Kongo Cumhuriyeti ve İspanya'nın da aralarında olduğu birçok ülkede insani yardım çalışması yürüttü. İsrail saldırısı altındaki Filistinlilerin her zaman yanında olan Türkiye, yılın 11 ayı itibarıyla Gazze'ye 13 uçak ve 13 gemi ile 88 bin 198 ton yardım malzemesi ulaştırdı