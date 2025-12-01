Gazzeli annelerin acı duası

Siyonist İsrail, iki yılı aşkın süredir 70 binden fazla Filistinliyi katlettiği Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen soykırıma devam ediyor. Kış mevsimiyle birlikte insani felaketin her geçen gün derinleştiği bölgedeki krizden en çok kadın ve çocuklar etkileniyor. Gazze'de anne olmak ise büyük bir mücadele gerektiriyor. İki çocuğuyla birlikte hayatta kalmaya çalışan Diana Shams, Gazzeli annelerin çocuklarını kurşunlar, patlamalar, dron sesleri ve sürekli göçten korumak için büyük mücadele verdiğini dile getirdi. Shams, "Gazze'de anneler çocuklarının ertesi güne kadar hayatta kalabilmesi için dua ediyor" ifadelerini kullandı.

Gazze'de gönüllü olarak çalışan ve yüzlerce bebeğin doğumuna yardım eden kadın doğum uzmanı Dr. Asil Celad ise hamile kadınların çok zorlu şartlarda doğum yaptıklarını ve bebeklerini hayatta tutmaya çalıştıklarını belirtti. Doğum yapmanın "güzel bir deneyim olması gerektiğini" ancak "Gazze'de durumun farklı olduğunu" söyleyen Celad, "Birçok anne doğum yaparken yas tutuyor. Kaybettikleri çocukları için yas tutuyorlar" ifadeleriyle yaşanan acıları dile getirdi. İsrail ordusu 10 Ekim'den bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını 591 kez ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 357 Filistinliyi katletti.