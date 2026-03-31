Gazzeli çocuk için penguen kadar ses çıkmadı
Terör rejimi İsrail'in dünyanın gözü önünde soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde insani dram normalleşiyor. Yaklaşık 20 bini çocuk 72 binden fazla Filistinlinin katledildiği Gazze'de çocukların küçücük bedenleriyle yaşadığı dramın tarifi yok. Geçtiğimiz gün bölgedeki bir çocuğun yaşam mücadelesini gösteren bir video yaşanan acıları gözler önüne serdi. Videoda, yıkıma uğramış ıssız bir toprak yolda tek başına yürüyen küçük bir çocuğun, kendi boyuna yaklaşan iki ağır bidonu taşımakta zorlandığı anlar kameraya yansıdı. Ancak elinde bidonlarla yollara düşen Gazzeli çocuk ne tek başına yürüyen nihilist penguen ne de maymun Punch kadar gündem olmadı. "Bu çocuk dünyanın ilgisini bir penguen kadar çekmeyecek" şeklinde yorum yapılan videoda çocuğun zaman zaman duraksayarak etrafına bakması ve ardından ağır yüküyle yoluna devam etmesi, bölgedeki yaşıtlarını içinde bulunduğu çaresizliği bir kez daha gözler önüne serdi. Ancak Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere o çok popüler insan hakları örgütleri bu dram dolu görüntü karşısında yine sessiz. İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye insani yardım girişini engelliyor.