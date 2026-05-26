Gazzeli çocuklara Kızılay’dan bayramlık

Filistinli çocuklar artık modern dünyanın direniş yüzleri haline geldi. İsrail'in soykırımı altında binlercesi anne ya da babasını kaybetti. Uzuvlarını kaybeden akranları oldu ya da gözleri önünde açlıktan ölen kardeşleri... Sadece oyunda kaybettikleri zaman ağlaması gereken gözleri üç yıldır acıdan gözyaşı döküyor. Ama onlar küçücük bedenlerine rağmen direnişleriyle dünyaya adeta büyük bir destansı ders veriyor. Türkiye de tarihe kara leke olarak geçen bu günlerde onların yanından ayrılmıyor.

TEK TEK KIYAFETLERİNİ ALDILAR

Türk Kızılay, Kurban Bayramı dolayısıyla Gazze'de çocuklara bayramlık kıyafet yardımında bulundu. Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Gazze'de 1544 çocuğa kıyafet ulaştırıldı. Bayramlık dağıtımının ardından Türk Kızılay ekipleri, "Neşeli Çocuklar" projesi kapsamında yürüttüğü psikososyal destek faaliyetlerini sürdürdü. Bu kapsamda çocuklarla bir araya gelen ekipler, oyunlar ve çeşitli etkinliklerle onların bayram coşkusuna eşlik etti. Öte yandan, Türk Kızılay, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde günlük 30 bin kişilik sıcak yemek dağıtımını sürdürüyor.

SUMUD'DAN TEŞEKKÜR

İsrail tarafından Küresel Sumud Filosu'nda gözaltına alınan ve ardından Türkiye'de tedavi gören Fransız aktivist Mathilda Mallet, Türk doktorlara teşekkür etti. Tedavisinin ardından ülkesine dönen Mallet, kendisiyle ilgilenen Türk doktorlar ve sağlık çalışanlarına hitaben duygusal bir teşekkür mektubu bıraktı. Mallet mektubunda, "Bana bu kadar iyi baktığınız için kalbimin en derininden teşekkür ederim. Sizinle yollarımızın kesişmesi benim için büyük bir şans" ifadelerini kullandı. Sağlık çalışanlarının hoşgörü ve sabrına da dikkat çeken Mallet, mektubunu "Yakında görüşürüz" sözleriyle tamamladı.

HELİKOPTERLER ÇADIRLARI TARADI

İsrail ordusu, Kurban Bayramı öncesi Gazze'de yerinden edilmiş sivillerin sığındığı "Gays Kampı"nı hedef aldı. Apache tipi helikopterlerden açılan yoğun ateş sonucu çadırlar savaş alanına döndü. Saldırıda 6 yaşında bir kız çocuğu ile bir kadın hayatını kaybetti, çoğu çocuk ve kadın 20 kişi yaralandı.

ANKARA'YA ADALET DİVANI TAKDİRİ

Türkiye, Filistin davasını uluslararası hukuk mücadelesinde de yalnız bırakmıyor. Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola, Türkiye'nin, İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan soykırım davasına desteğinin "çok net" olduğunu belirtti. Lamola, "Türkiye ile yakın çalışmayı sürdürüyoruz. Türkiye, desteğini çok net biçimde ortaya koydu" dedi.