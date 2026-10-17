Gazzeli çocuklara Türkiye şefkati

Filistin'in Gazze şehrinden Türkiye'ye gelen yaralılar Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şifa bulurken, aileler de AFAD'ın konteyner kentinde huzurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürüyor. 4,5 yaşındaki Abdullah'ı yetersiz beslenmeden kaybeden Gazzeli Besme-Hani Ebuzerka çifti, vitamin eksikliği ve şeker hastası olan 1,5 yaşındaki kızları Habibe ile birlikte geçtiğimiz yıl Türkiye'ye getirildi. Türkiye'nin yaptığı bu iyiliği unutmayacaklarını ifade eden çift, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederiz. Türkiye yavrumuza şifa oldu, bize de sahip çıktı" dedi. Ortanca çocukları 4,5 yaşındaki Abdullah'ı yetersiz beslenmeden dolayı kaybetmenin acısını yaşadıklarını anlatan Besme-Hani Ebuzerka çifti, kendilerine sahip çıkan Türkiye'ye teşekkür ettiler.

'UNUTMAYACAĞIZ'

Baba Hani Ebuzerka, "İki çocuğumuzun da durumu çok kötüydü. Acil tedaviye ihtiyaçları vardı. Türkiye devleti hemen devreye girdi ve bize sahip çıktı. Doktorlar ellerinden geleni yaptı ancak oğlumuzu kaybettik. Vitamin eksikliği ve şeker hastası olan kızıma zamanında müdahale edildiği için hayatta. Yavrumun tedavisi eksiksiz bir şekilde yapılıyor. Türkiye kızıma şifa oldu ve bize ise hem sahip çıktı, hem de kucak açtı. Hiçbir eksiğimiz yok. Görevliler bizimle yakından ilgileniyorlar. Türkiye'nin yaptığı bu iyiliği ömrümüz boyunca unutamayız" diyerek duygularını dile getirdi.

TEDAVİLER YAPILIYOR

Bir evladını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getiren anne Besme Ebuzerka ise, "Türkiye hasta olan çocuklarımız için yaptığımız çağrıdan sonra hiç zaman kaybetmeden harekete geçti. Hem Abdullah hem de küçük kızım Habibe'nin acil tedaviye ihtiyacı vardı. Oradan buraya kadar gelen sürede bizi hiç yalnız bırakmadılar. Abdullah için doktorlar ellerinden geleni yaptı ancak yavrumu kaybettim. Habibe'nin tedavisi eksiksiz sürüyor. Görevliler bizi arabayla götürüp getiriyorlar. Hastanedeki tüm işlemleri yapıyorlar. Doktorlar kızımla yakından ilgileniyorlar. Eğer Türkiye bize sahip çıkmasaydı kızımı da kaybedecektik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederiz. Türkiye yavrumuza şifa oldu, bize de sahip çıktı" ifadelerini kullandı.

19 ÜLKEDEN KOLOMBİYA'YA KUDÜS TEPKİSİ

Aralarında Türkiye, Filistin, Suudi Arabistan, Katar ve Pakistan'ın da bulunduğu 19 ülkenin dışişleri bakanı, Kolombiya'nın Kudüs'teki büyükelçiliğinin açılışını şiddetle kınadı. Türkiye, Cezayir, Cibuti, Endonezya, Filistin, Katar, Kuveyt, Lübnan, Libya, Malezya, Mısır, Pakistan, Somali, Sudan, Suriye, Suudi Arabistan, Umman, Ürdün ve Yemen dışişleri bakanları, Kolombiya'nın İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasına ilişkin ortak açıklama yayımladı.

WASHINGTON POST MUHABİRINE SALDIRDILAR

Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin zeytin hasadı yaptığı alanı basarak aralarında olayları takip eden ABD merkezli Washington Post gazetesinde çalışan fotomuhabir Heidi Levine'nin de bulunduğu 2 kişiyi darp ederek yaraladı. Fotomuhabir Levine ve diğer yaralının Ramallah'taki hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör