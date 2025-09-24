Gazzeli çocuklardan Başkan Erdoğan’a çağrı: Soykırımı durdurun! Yürek burkan mesaj vicdanları sızlattı

Gazze yaralı ve hasta onlarca çocuğun katıldığı duygusal bir etkinliğe tanıklık etti. Filistinli çocuklar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarının sona ermesini talep eden seslerini yükseltti.

FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİ

Etkinlik, yaralı çocuklar için düzenlenen bir basın toplantısı ile sona erdi. Toplantıda çocuklar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a acil insani bir mesaj ileterek, savaşın durdurulması için güçlü ve etkili adımlar atmasını ve ABD ziyaretinde abluka altındaki Filistin halkına destek olmasını istedi.

GAZZELİLER TÜRKİYE'YE GÜVENİYOR

Çocuklar mesajlarında, kendi kanlarının ve acılarının uluslararası eylem için bir katalizör olması gerektiğini vurguladı ve Türkiye'nin Filistin'e destek tutumuna güvenlerini dile getirdi.

Çocuklar, saldırıyı kınayan ve uluslararası toplumu derhal harekete geçmeye çağıran pankartlar taşıdı.