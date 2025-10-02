Gazze’li çocukları Sumud Filosu’nu dört gözle bekliyor! “Bize giysi ve yiyecek getirecekler”
Katil İsrail'in Küresel Sumud Filosu’nu engellemelerine rağmen Gazze’deki çocuklar ve kadınlar umutlu bekleyişini sürdürüyor. Filonun karaya ulaşmasını sahilde dört gözle bekleyen 16 yaşındaki Jihan Aliwa, aktivistlere hitaben, “Gözaltına alınmanıza rağmen sizi karşılamak için hala bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Gazze Şeridi'ndeki çocuklar ve kadınlar, İsrail'in müdahalesine rağmen Küresel Sumud Filosu'nun kıyıya ulaşması bekliyor. Gazzeliler, filonun Gazze Şeridi kıyılarına ulaşmasının yıllardır devam eden İsrail ablukasını sona erdirecek olayların başlangıcı olacağı düşünüyor.
Sahilde bekleyen 16 yaşındaki Jihan Aliwa, heyecanla Küresel Sumud Filosu'nu beklediğini belirterek, filodaki aktivistlere hitaben, "Gözaltına alınmanıza rağmen sizi karşılamak için hala bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Aktivistlerin gözaltına alınmasına çok üzüldüğünü aktaran Aliwa, "Ben ve tüm çocuklar bu aktivistleri beklemeye devam edeceğiz çünkü bize ihtiyacımız olan birçok şeyi getirdiklerini ve bize yardım etmek istediklerini biliyoruz" dedi.
Sahilde bekleyen 11 yaşındaki Enas Hassan, "Bizi destekleyenlerin gözaltından serbest bırakılmasını ve onlarla tanışabilmemiz için bize gelmelerini umuyorum. Bize giysi ve yiyecek getirecekler" dedi.