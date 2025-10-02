Gazze’li çocukları Sumud Filosu’nu dört gözle bekliyor! “Bize giysi ve yiyecek getirecekler”

"FİLOYU DÖRT GÖZLE BEKLİYORDUK"

Yerinden edilen bir başka Gazzeli Hani Tafesh, "Özgürlük ve Sumud Filosu'nu başlatan ve bizi destekleyip yıllardır devam eden ablukayı kırmak için Gazze'ye gelen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Filoyu dört gözle bekliyorduk ancak İsrail düşmanı onları gözaltına aldı, saldırdı ve Aşdod Limanı'na götürdü. Bu aktivistlere teşekkür ediyor ve kendilerine bu filonun Gazze Şeridi'ndeki İsrail ablukasını kırmak için yapılacak bir dizi girişimin başlangıcı olmasını umduğumuzu söylüyoruz" dedi.

"ONLARLA GURUR DUYUYORUZ"

Gazze Şeridi'nde filoyu bekleyen Amal Marwan, "Filistin halkını desteklemek için gelen Özgürlük ve Sumud Filosu'na teşekkür ediyorum. İsrail bombardımanı altında Gazze Şehri'nden güneye yerinden edildim ve tutuklanan aktivistlerin serbest bırakılmasını umuyorum" ifadelerini kullandı.

Aktivistlere teşekkür eden Marwan, "Çocuklara yiyecek, hastalara ilaç getiren aktivistlere teşekkür ediyoruz. Filistin halkının bu ablukanın kırılmasını ve Gazze Şeridi'ne her şeyin girmesini istediğinin altını çiziyoruz. Tedaviye ihtiyacı olan çocuklar, hastalar, hamile kadınlar ve yaşlılar var. Sumud Filosu katılımcılarının serbest bırakılmasını ve onlarla burada Gazze'de buluşmayı umuyoruz. Onlarla gurur duyuyoruz" dedi.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NA İSRAİL BASKINI

İsrail ordusu, insani yardım ulaştırmak amacıyla yaklaşık 500 aktivistle Gazze'ye ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na (GSF) ait gemilere dün akşam saatlerinde baskın düzenlemeye başlamış, İsrail ordusu tarafından gözaltına alınan yaklaşık 500 aktivist İsrail savaş gemisine bindirilerek Aşdod Limanı'na götürülmüştü. İsrail ordusu, 44 gemiden oluşan filodaki teknelerden biri hariç diğerlerinin tamamının durdurulduğunu açıklamıştı.