Gazzeli çocukların umudu Türkiye

Türkiye, terör devleti İsrail'in iki yılı aşkın süredir soykırım yaptığı Gazze'yi yalnız bırakmıyor. Uluslararası platformlarda Gazze'nin sesi olan Türkiye, zor koşullar altında yaşam mücadelesi veren binlerce Filistinli için ise yardım çalışmalarını sürdürüyor. İsrail'in saldırıları ve ağır insani koşulların gölgesindeki Gazze Şeridi'nde, Türkiye'nin desteğiyle yaklaşık 8 bin çocuğa ulaşmayı hedefleyen "Umut Pınarları 2026" yaz kampları önceki gün başladı.

Gazze Yüksek Gençlik ve Spor Konseyi tarafından, Konsey Genel Sekreter Yardımcısı Abdusselam Heniye'nin himayesinde düzenlenen kampların açılışı Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Nusayrat Hizmetler Kulübü'nde gerçekleştirildi. Açılış programında çocuklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı ile Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı afiş önünde toplanarak ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

60 KAMP AÇILDI

Farklı yaş gruplarından çocukların katıldığı programda ilahi dinletileri, Filistin halk oyunlarından debke gösterileri, karate ve sirk gösterileri ile çeşitli eğlence etkinlikleri düzenlendi. Programla, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle zorlu insani koşullarda yaşayan çocuklara güvenli bir sosyal ortam sunulması, psikososyal destek verilmesi ve kültürel, sportif ile eğitsel faaliyetler aracılığıyla gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Gazze Yüksek Gençlik ve Spor Konseyi Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Gassan Muhaysin, "İsrail'in geride bıraktığı ölüm ve yıkıma rağmen çocuklarımızın yüzünü güldürmek istiyoruz" dedi. Muhaysin, toplam 60 yaz kampının açıldığını aktardı.

MEYDAN OKUMA

Kamp sorumlusu olarak görev yapan Abdurrahman Tafiş yaz kamplarını düzenlemenin mevcut şartlarda "büyük bir meydan okuma" olduğunu söyledi. Tafiş, tüm bu olumsuzluklara rağmen kampların gelecek hafta da kuzey bölgelerinde faaliyetlerine başlayacağını kaydetti. Kampa katılan çocuklardan İsmail Ahmed el-Müfti ise, "Mutlu olmaya da oyun oynamaya da hakkımız var. Gazze'nin ve çocuklarının yanında durmaya devam eden Türk halkına teşekkür ediyoruz" dedi.