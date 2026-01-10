Gazzeli hasta çocuklar ölümü bekliyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 71 bin 409'a yükseldiği bildirildi. Ateşkese rağmen süren son saldırılarda 5'i çocuk olmak üzere 17 Filistinli daha yaşamını yitirdi. Al Jazeera kanalı ise Gazze Şeridi'nde acil tıbbi tahliye bekleyen hasta çocukları haberleştirdi. İsrail, Gazze'deki 11 bin kanser hastasının tedavi görebildiği sağlık kuruluşlarını tek tek yok etti. İsrail'in soykırıma başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşamını yitiren kanser hastası sayısı 3 katına çıktı. Siyonist rejimin tahliyelerine izin vermediği için bölgedeki kanser hastaları çocuklar için "Ölümlerini bekliyorlar" denildi.

TEŞHİS ÖLÜM DEMEK

"6 yaşındaki kanser hastası Hani Naim tedavi için beklemiyor. Onun minik bedeninin beklediği tek şey tedavi olabilmek için İsrail'in bölgeden çıkmasına izin vermesi" denilen haberde Naim'in Batı Şeria ve Kudüs'te radyoterapi görebildiği ancak kısıtlamalar nedeniyle bu tedaviye artık erişemediği belirtildi. Habere göre bölgede hiçbir kanser tedavisi uygulanamıyor ve bu kötü hastalık teşhisi konulan Filistinliye aslında "ölüm teşhisi" de konulmuş oluyor.