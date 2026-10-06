Gazzeli Nur, Türkiye’de iyileşmek istiyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında evlerine roket isabet etmesi sonucu enkaz altında kalan ve 'yaşaması mucize' denilen 24 yaşındaki Nur Abu Jiriban hayatta kalmayı başardı. Üniversite diplomasını almasına saatler kala hayalleri enkaz altında kalan Nur, sol tarafı felç kalsa da iyileşeceği günü büyük bir umutla bekliyor. Mısır'ın başkenti Kahire'de yaşam mücadelesini sürdüren Nur, Türkiye'de tedavisinin devam etmesini istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk günden beri hep yanlarında olduklarını ifade eden Nur, "Bir tarafım felç kaldı, hayallerim yarım kaldı ama ülkem için, insanlarımız için ayaktayım. Allah bizimle beraber ve pes etmek yok. İsrail evlerimizi yıktı ama hayallerimi yıkamayacak. Filistin özgür kalana dek direneceğiz. İyileşip öğrencilerimi yetiştirmek istiyorum" dedi.





ANKARA'DAN İSRAİL'E SURİYE TEPKİSİ

Türkiye, İsrail'in Suriye'ye tecavüzüne yönelik yeni saldırılarının adresi olan Kuneytra vilayetindeki faaliyetlerine sert tepki gösterdi. Türkiye, uluslararası toplumu göreve davet etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Bölgede gerilimi sürekli tırmandıran, işgali genişletmeye çalışan bu pervasızlık kabul edilemez. İsrail, Suriye topraklarındaki ihlallerine son vermeli ve işgal ettiği bölgelerden derhâl çekilmelidir" mesajını paylaştı. ANKARA



'PROVOKASYONLARI LANETLİYORUZ'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Harem-i İbrahim Camii'ne yönelik devam eden insanlık dışı saygısızlıkları ve işgalcilerin camide yaptığı provokasyonları lanetliyoruz" ifadesini kullandı. Batı Şeria'daki Harem-i İbrahim Camii'nden ellerini bir türlü çekmeyen Yahudi işgalciler, şimdi de camide dans edip kutlama yapmıştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör