Gazzeli profesörden SABAH’a teşekkür: Yaşadığımız vahşeti dünyaya duyuruyorsunuz

Siyonist İsrail tarafından Gazze'de yaşanan insanlık dramı tüm yıkıcılığı ve vahşiliğiyle sürüyor. SABAH bölgede, terör devleti İsrail tarafından sürdürülen vahşetin mağdurlarından bilgi almaya ve dünya kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Gazze'de yaşayan Filistinli sosyoloji profesörü Mejdi Saim, "SABAH, Gazze'de yaşanan vahşete duyarsız kalmadı. Gündemde tuttu. Teşekkür ediyoruz" dedi. Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığını kaydeden Prof. Saim, "Savaş; öldürme, kitle imha, yerinden etme, göç ve sistematik etnik temizlikle üst üste ikinci yılına girdi. Siviller ve çocuklar İsrail için bir anlam ifade etmiyor. Bilinçli olarak hedef seçiliyorlar. Bölgede yerinden edilmeyen kimse kalmadı. Her şeye rağmen Gazze direnişini sürdürüyor" dedi. SABAH'ın ısrarlı yayınlarla Gazze dramını gündemde tutmasına da değinen Saim, "SABAH, Gazze'de yaşanan vahşete duyarsız kalmadı. Gündemde tuttu. Teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.