Gazzeli ünlü profesör ailesiyle birlikte katledildi

Gazze'yiyerle bir eden İsrail, kültürel soykırım da gerçekleştiriyor. Filistin halkının kanaat önderi niteliğindeki önemli isimler yaşamdan koparılıyor. Gazze İslam Üniversitesi'nde edebiyat dersleri veren Prof. Dr. Refaat al-Areer de, İsrail'in bombalarının hedefi oldu. Gazze'nin sesini dünyaya duyurmaya çalışan Refaat al-Areer, edebiyatçı kimliğinin yanı sıra aktivist kişiliğiyle tanınıyordu. Refaat al-Areer, kız kardeşinin evine düzenlenen hava saldırısında, erkek kardeşi, kız kardeşi ve 4 çocuğu ile birlikte acımasızca katledildi. Areer, 2015'te İsrail tarafından öldürülen Filistinlilerin bir sayıdan ibaret olmadığını ortaya koymak amacıyla kurulan ve katledilenlerin hikâyelerini duyurmayı hedefleyen "Biz Sayı Değiliz" platformunun kurucularından biriydi.