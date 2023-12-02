Gazzeli yardım direktörü acı tabloyu özetledi: Yollarda hastalık Gazze’de ölüm var

7 Ekim tarihinden bu yana Gazze'de bütün dünyanın gözü önünde büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Gazze şeridini işgal eden İsrail, milyonlarca kişiyi topraklarından sürerken, en temel ihtiyaçların karşılanmasına bile müsaade etmiyor. Küresel vicdanın bir yansıması olarak bölgeye gönderilen yardım malzemeleri sınır kapılarından bekletiliyor. Filistin Yardım Dernekleri Gazze Direktörü Ehab Migdad, bölgedeki son durumu SABAH'a anlattı. Gazze'de insani yardıma büyük ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Migdad, "Ne yazık ki şu ana kadar savaştayız, her şeyimizi kaybettik. Durum gerçekten çok kötü. Can parçalarımızı, akrabalarımızı kaybettik. Evimiz yok, arabamız yok. Hiçbir şeyimiz yok." dedi.

YİYECEK YOK, GAZ YOK

İnsani yardım malzemelerinden mahrum bırakıldıklarını kaydeden Migdad, "Yiyecek yok, gaz yok, gidecek yer yok. Her şeye sahip olduğumuzu hayal edebilirsiniz ama artık hiçbir şeyimiz yok. Gazze'de sadece ölüm var. Yollarda hastalıklar ve cesetler var. İnsanlar göç etmeye çalışıyorlar. Fakat gidecekleri güzergahlar da tehlikeli. İnsani yardımlar yeterli boyutta asla değil." ifadelerini kullandı.

DURUM ÇOK KÖTÜ

İletişim noktasında da sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan Migdad, "İnternet gerçekten çok zayıf. Dünya ile bağlantı kurmakta zorlanıyoruz. İçinde bulunduğumuz durumu da bu nedenle tam olarak anlatamıyoruz. Evlerimiz kullanılamaz hale gelmiş. Yuvalarımızı hasar görmüş vaziyette. Oralara da geri dönmemiz mümkün değil. Durum gerçekten de sandığınızdan daha kötü." şeklinde konuştu.