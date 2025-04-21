Gazzeliler akıl almaz acılar çekiyor

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı dün itibarıyla 51 bin 240'a çıktı. İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yeniden saldırı başlattığı 18 Mart'tan bu yana 600 çocuğun öldürüldüğü bildirildi. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, "Gazze'deki nüfusun büyük çoğunluğunu çocuklar, kadınlar ve sivil erkekler oluşuyor. Hiçbir şey Filistin halkının toplu cezalandırılmasını haklı çıkaramaz. Siviller akıl almaz acılar çekiyor" denildi.

HALK SAĞLIĞI TEHDİT ALTINDA

Gazze'ye bombalar yağdıran İsrail ordusu diğer taraftan da açlığı soykırım aracı olarak kullanıyor. Gazze Şeridi'ne tam 50 gündür hiçbir insani yardımın girişine izin verilmiyor. Gazze'de ilaç, yiyecek, su kalmadı. Uluslararası kurumlar bölgenin açlıkla boğuştuğunu ve hastaların ölümün kıyısında olduğunu kaydediyor. İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden "Su kıtlığı kötüleşiyor. İçme suyuna erişim, temel hijyen çok kötü durumda. Halk sağlığı ciddi tehlikede" açıklaması yapıldı.

SAĞLIKÇI KATLİAMI YALANLARI...

Öte yandan İsrail ordusu, 23 Mart'ta Gazze'de 15 sağlık çalışanının kurşuna dizilerek öldürülmesine "profesyonel hataların" yol açtığını açıkladı. İsrail ordusu tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada "operasyonel yanlış anlama" olduğu belirtilerek savaş suçu teşkil eden sağlıkçı katliamının da üstü kapatılmaya çalışıldı.

SOYKIRIMIN ARKASINDAKİ SİYONİST ZİHNİYET

Gazze soykırımını desteklemeyen azınlıktaki İsraillilere karşılık radikal Yahudiler, Filistinlilere karşı her gün yaptıklarıyla siyonist zihniyeti gözler önüne seriyorlar.

Radikal Yahudi gruplar sosyal medya hesaplarından, Mescid-i Aksa ve içinde yer alan Kubbetu's Sahra'nın bombalandığını anlatan yapay zekâyla hazırlanmış bir görüntüyü dolaşıma soktu. Gelecek Yıl Kudüs'te başlığı altında yayımlanan video kaydında, Mescid-i Aksa'nın bombalandığı ve yerine sözde Heykel Dağı'nın (Tapınak Dağı) inşa edildiğine dair görseller yer alıyor.

Faşist Yahudiler ayrıca Gazze'ye çökme planlarını devreye soktu.

Terörist Yahudi yerleşimciler ise Batı Şeria'da her gün Filistinlilerin evlerini gasp ediyor.

ÇOCUK KATLİAMLARINI SAKLIYORLAR

İsrailli ve Arap aktivistlerin kurduğu "Birlikte Duruyoruz" (Standing Together) adlı sivil toplum kuruluşu, İsrail polisinden gösterilerde Gazze'de öldürülen çocukların fotoğraflarını taşımamaları uyarısı aldıklarını duyurdu.