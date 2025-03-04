Gazzeliler iftar ve sahur için yemek bulmakta zorlanıyor

SABAH, ramazan ayına siyonist işgali altında giren Gazze'nin Medya ve İletişim Ofisi Genel Direktörü Dr. İsmail Thawabteh'yle konuştu: "Filistin halkı, 470 gün süren bombardıman, kuşatma ve soykırım nedeniyle zorlu koşullarda ramazanı karşıladı. Temel gıda ürünleri 50 dolar gibi fiyatlara satılıyor. Birçok aile iftar ve sahurda yemek bulmakta zorlanıyor.

Gazzeliler ramazanı bir insani felaketin ortasında idrak ediyor. İsrail yardımları engelliyor. 2.5 milyon insan gıda ve suya ulaşamıyor. İnsanlar günde bir öğün yemek yiyerek ayakta kalıyor. On binlerce yerinden edilmiş insan, temel yaşamdan yoksun kamplarda yaşıyor. Daha fazla uluslararası yardım şart. Zorluğa rağmen ramazan şuurunu yaşamaya çalışıyoruz. Galip gelecek olan biziz."