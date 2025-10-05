Gazzeliler Trump’ın planı hakkında ne düşünüyor?

İki yıldır süren yıkım, açlık ve bombardımanların ardından Gazze’de ilk kez bir gece sessizlik yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın tartışmalı ateşkes planı, eksik yönleri ve siyasi hesaplarıyla eleştirilse de Filistinliler için “ölüm sessizliğinden sonra gelen umut” anlamına geldi.

Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 14:30

Gazze'de 2 yıldır yaşanan soykırım ve insani dram, Filistinlileri politik tavizler vermeye itiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı, birçok analist ve uzman tarafından "İsrail'in savaşla ilgili stratejik hedeflerini gerçekleştirdiği ve sonradan üzerinde manevra yapılabilecek pek çok boşluk barındırdığı" için eleştirilse de insani boyutta yaşanan kriz planı kabule zorluyor. Zira Hamas da Trump'ın planını prensipte kabul etti. Müzakere masasında "eli çok güçlü olmayan" bir konumda olan Hamas, planda esir takası konusuna yoğunlaştı ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıkladı. Filistin halkı ise uluslararası desteği de arkasına alarak "Gazze'de 3 bin yıldır devam eden felaketi sonlandırmaya" soyunmuş görünen Trump'ın planına sadece "saldırıların durması ve rahat bir nefes alma" gözüyle bakıyor.

TRUMP'IN PLANINI MEMNUNİYETLE KARŞILADILAR Deyr el-Belah sakinlerinden Kamil Abid, ateşkes olacağı haberini alınca sevindiklerini ve o gece de saldırıların önemli ölçüde azaldığını belirtti. Abid, "Biz özgürlüğü ve yaşamayı seviyoruz. Çocuklarımızın bizden daha iyi bir gelecek yaşamasını istiyoruz. Barış olsun, evimizi, yurdumuzu imar edip yaşayalım istiyoruz. Her gün savaş ve yıkım görmekten usandık. Onurlu bir yaşam sürmek istiyoruz." diyerek ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bir hafta önce Gazze kentinden göç eden Muhammed Hamu da 2 yıldır sürekli bir yerden bir yere göç etmekten, bombardımanlardan yorulduklarını ve bu nedenle savaşı durduracak her türlü teklifi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Göç sürecinin, ulaşım vasıtası olmadığı için çok maliyetli olduğunu ve çocukların yolda perişan olduğunu anlatan Hamu, Hamas'ın Trump'ın planını kabul etmesine çok sevindiklerini kaydetti. Hamu, "Deyr el-Belah'ta ilk defa uçak ve bombardıman sesi olmadan bir gece geçirdik. Hatta keşif uçakları bile yoktu. Bunların insanı çok rahatsız eden sesleri var. 2 yıldır her an duyduğumuz bu sesi bugün duymadık. Sokakta biraz olsun rahatça yürüyebildik." ifadelerini kullandı.