Gazzelilerin çilesi bitmiyor: Kan ağlıyoruz

Ateşkesle birlikte Gazze'de bombardıman azalsa da İsrail'in uyguladığı stratejik ambargo nedeniyle yaklaşık 2 milyon Filistinlinin çilesi son bulmuyor. Soykırımcı İsrail, anlaşmaya rağmen bölgeye temel insani yardımların girişine izin vermiyor. Son günlerde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle çadırları ve eşyaları sular altında kalan Filistinli ailelerin, barınak imkânı kalmadı. Dokuz aylık hamile Meryem Aslih "Ne battaniyemiz kaldı ne de yatağımız. Bu durum karşısında kalbimiz kan ağlıyor" dedi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ise yağışlar nedeniyle yeni kurulan "tıbbi çadırların" hizmet dışı kaldığını duyurdu.

İMKÂNSIZI BAŞARIYORLAR

Soykırımın, göçün, işgalin, açlık ve yokluğun her türlüsünü tadan Gazzeliler, yaşadıkları toplumsal travmaya rağmen imkansızı başarıyor. Han Yunus'ta bir kampta yaşayan Beraa el-Cercavi (18), ders çalışmak için yardım kolilerinden kestiği kartonları kullanmak zorunda kalsa da lise bitirme sınavında sayısalda çok yüksek bir not alarak hayalini kurduğu tıp fakültesine bir adım daha yaklaştı. Lise bitirme sınavından 97,9 alan Bera "Biz çok güçlü ve mücadeleci bir halkız, kafamıza koyduğumuzu yaparız" dedi.