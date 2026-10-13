Gazzelilerin tapuları da yok ediliyor
Filistinlileri topraklarından sürgün etmeye çalışan İsrail, Gazze'yi devasa bir moloz yığınına çevirdi. Üç yıldır İsrail saldırılarında hayatta kalmaya çalışan on binlerce Filistinli, şimdi başka bir krizle boğuşuyor. Financial Times'a göre, satış sözleşmesi ve ruhsat gibi mülkiyet belgeleri yıkılan yapıların altında kalan Filistinliler, bölgenin yeniden inşası öncesinde arazilerinin kendilerine ait olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. KATLİAMI İTİRAF ETTİLER
Ancak Gazze'nin büyük bir bölümü yıkıldığı için belgeleri toplamakta güçlük çekiyorlar. Bu nedenle arazilerin kime ait olduğunun belirlenmesi zorlaşıyor. İsrailli Haaretz gazetesine konuşan İsrail askerleri ise, Gazze Şeridi'nde içinde sivillerin bulunduğu binaların tahliye edilmeksizin "bombalanması" yönünde talimat aldıklarını ve saldırılar sonucu yüzlerce Filistinlinin öldüğünü ve yaralandığını itiraf etti. Askerler, onlarca sivilin kasten öldürüldüğünü belirti. Bir İsrail askeri "Gazze'de çok sayıda sivilin yaşadığı binalar yerle bir edilip yüzlerce insan öldürüldüğünde dehşete düştüğümü hatırlıyorum" dedi. İsrail'in telefonların şarj edildiği çadırı hedef alması sonucu ise 4 kişi hayatını kaybetti.
Ancak Gazze'nin büyük bir bölümü yıkıldığı için belgeleri toplamakta güçlük çekiyorlar. Bu nedenle arazilerin kime ait olduğunun belirlenmesi zorlaşıyor. İsrailli Haaretz gazetesine konuşan İsrail askerleri ise, Gazze Şeridi'nde içinde sivillerin bulunduğu binaların tahliye edilmeksizin "bombalanması" yönünde talimat aldıklarını ve saldırılar sonucu yüzlerce Filistinlinin öldüğünü ve yaralandığını itiraf etti. Askerler, onlarca sivilin kasten öldürüldüğünü belirti. Bir İsrail askeri "Gazze'de çok sayıda sivilin yaşadığı binalar yerle bir edilip yüzlerce insan öldürüldüğünde dehşete düştüğümü hatırlıyorum" dedi. İsrail'in telefonların şarj edildiği çadırı hedef alması sonucu ise 4 kişi hayatını kaybetti.
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